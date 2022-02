Ucraina: in Prefettura Milano riunione su accoglienza profughi

28 febbraio 2022 a

Milano, 28 feb. (Adnkronos) - Riunione a Milano sull'accoglienza dei profughi dall'Ucraina. All'incontro, presieduto dal prefetto Renato Saccone, hanno partecipato la Regione Lombardia, la Città Metropolitana, il Comune di Milano, la presidente della Conferenza dei sindaci e l'Ufficio scolastico regionale. Nel corso della riunione è stato chiesto alla Città Metropolitana e alla rete dei sindaci dei distretti sociosanitari di svolgere un coordinamento attivo sui territori delle associazioni del terzo settore per reperire strutture dedicate a nuclei familiari di profughi ucraini.

La richiesta maggiore di accoglienza sarà per nuclei familiari e non per persone singole, si spiega dalla Prefettura. Sarà possibile strutturare una convenzione tra la Prefettura e i Comuni per l'erogazione dei servizi che normalmente sono offerti nei Cas governativi, come vitto, alloggio, mediazione culturale, accompagnamento all'assistenza sanitaria.

In questo modo, si spiega, "potrà esserci un orientamento coerente per un'accoglienza diffusa, atteso che la comunità ucraina a livello territoriale è piuttosto nutrita ed è rappresentata prevalentemente da donne, che presumibilmente potranno richiamare i familiari in fuga dall'Ucraina". Il tavolo si riunirà per ogni necessità, anche a vista, nel frattempo la ricognizione delle strutture di accoglienza è pienamente avviata.