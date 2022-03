Ucraina: Lollobrigida (FdI), 'sì a risoluzione unitaria, i filorussi sono tra i 5 stelle'

01 marzo 2022 a

Roma, 29 feb (Adnkronos) - "La risoluzione sulla guerra in Ucraina contiene i punti da noi segnalati: la ferma condanna per l'aggressione da parte del governo di Putin, un meccanismo di compensazione degli effetti delle sanzioni alla Russia, il diritto di accoglienza per i rifugiati. E in più condividiamo la necessità di interventi di natura economica e gli aiuti alla difesa degli ucraini. Se tutto ciò resterà nel testo sino all'ultimo, ci sarà il nostro voto favorevole". Lo dice a 'Repubblica' il capogruppo alla Camera di FdI Francesco Lollobrigida.

"I governi di centrodestra sono stati gli unici a inseguire l'obiettivo dell'indipendenza energetica", sottolinea tra l'altro Lollobrigida che poi spiega: "Noi siamo sempre stati convinti della necessità che l'Europa lavorasse a una pace secolare con la Russia per le ragioni che esprimevo prima, ma nel momento in cui la situazione degenera bisogna evitare ambiguità di ogni genere. La commissione Esteri del Senato intrattiene scambi con la Duma e il suo presidente è un convinto filorusso".