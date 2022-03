Yeastar aggiorna il posizionamento del marchio con il nuovo Slogan e Mission Statement

01 marzo 2022 a

XIAMEN, Cina, 1 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Yeastar (www.yeastar.com), fornitore leader mondiale di soluzioni di comunicazione unificate e innovatore dell'ambiente di lavoro digitale, rivela oggi il posizionamento del suo nuovo marchio con il nuovo slogan "Digital Value, Delivered". Da una mission aggiornata a un portfolio più ricco, Yeastar intende svilupparsi come fornitore di fiducia per la trasformazione digitale in senso più ampio.

Il nuovo slogan si basa sulla consapevolezza del fatto che la trasformazione digitale non deve essere necessariamente complicata, costosa e richiedere molto tempo. Yeastar ritiene che la chiave per un futuro digitale privo di complicazioni sia usare la tecnologia giusta, che deve essere facilmente accessibile, aperta e integrata, e a prova di futuro, indipendentemente da eventuali difficoltà particolari e dalle esigenze di ogni attività.

Con un portfolio che spazia dalle comunicazioni unificate alla pianificazione dell'ambiente di lavoro e al lavoro ibrido, Yeastar si impegna a rimuovere le barriere a un lavoro in digitale, connesso e collaborativo. Attraverso le sue soluzioni facili da adottare, facili da usare e da gestire, Yeastar è orientata ad accompagnare i clienti in un percorso di trasformazione digitale semplice e piacevole.

"Da oltre un decennio, abbiamo rafforzato la nostra attività in tutte le linee di business, la partnership, la presenza globale e il nostro personale. Questo è per noi un momento cruciale per crescere più forti come brand", ha dichiarato Prince Cai, Vice Presidente di Yeastar. "In Yeastar siamo orientati al valore e ci concentriamo sul conseguimento di risultati reali. La campagna "Digital Value, Delivered" indica che intendiamo avere un ruolo fondamentale per i nostri clienti attraverso la trasformazione digitale e la nostra dedizione per creare un successo condiviso con i nostri partner."

Un evento live in streaming, sarà disponibile alle ore 9 (GMT) del 1 aprile 2022,il sedicesimo compleanno di Yeastar, e presenterà la storia alla base del nuovo slogan di Yeastar, nonché il motivo per cui il valore digitale è importante per ogni azienda presente nei vari canali.

Informazioni su Yeastar

Yeastar aiuta le aziende a creare valore digitale, rendendo le comunicazioni e le soluzioni per l'ambiente di lavoro facilmente accessibili, dalla proprietà e l'adozione, alla gestione e all'uso quotidiano. Yeastar si è affermata come fornitore leader di soluzioni UC con una rete globale di partner e oltre 350.000 clienti in tutto il mondo. Impegnata a fornire la giusta tecnologia alle aziende orientate al valore, Yeastar offre prodotti e servizi per UC&C, per la pianificazione dell'ambiente di lavoro e il lavoro ibrido per poter essere vincenti nel mondo digitale moderno. Per ulteriori informazioni su Yeastar o per diventare partner di Yeastar, visitare https://www.yeastar.com/it/.

