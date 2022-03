Ucraina: Draghi, 'afflusso rifugiati impone rivedere procedure immigrazione Ue'

01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Lo straordinario afflusso di rifugiati che ha già incominciato ad arrivare dall'Ucraina, ci obbliga a rivedere le politiche d'immigrazione che ci siamo dati come Unione europea. In passato, l'Unione si è dimostrata miope nell'applicare regolamenti datati, come quello di Dublino, invece di adottare un approccio realmente solidale. L'Italia è pronta a fare la sua parte per ospitare chi fugge dalla guerra, e per aiutarlo a integrarsi nella società. I valori europei dell'accoglienza e della fratellanza devono valere sempre". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando al Senato.