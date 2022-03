Ucraina: Draghi, 'crisi impone nuove regole bilancio Ue strategiche e di lungo periodo'**

01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Nel lungo periodo, questa crisi ci ricorda l'importanza di avere una visione davvero strategica e di lungo periodo nella discussione sulle nuove regole di bilancio in Europa. A dicembre, insieme al Presidente francese Macron, abbiamo proposto di favorire con le nuove regole gli investimenti nelle aree di maggiore importanza per il futuro dell'Europa, come la sicurezza, o la difesa dell'ambiente. Il disegno esatto di queste regole deve essere discusso con tutti gli Stati membri. Tuttavia, questa crisi rafforza la necessità di scrivere regole compatibili con le ambizioni che abbiamo per l'Europa". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando al Senato.