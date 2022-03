Ucraina: lanciata app Air Alarm per avvisare popolazione su attacchi

01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - Nella guerra - anche tecnologica - in corso fra Russia e Ucraina, Kiev si appoggia a Google ed Apple per tenere al sicuro la popolazione. Il Ministero della Trasformazione Digitale dell'Ucraina ha infatti lanciato sui rispettivi Store l'app Air Alarm, che funziona sia sui telefoni Android (anche piuttosto datati) che sugli iPhone. L'applicazione - che non richiede registrazione - trasmette in tempo reale gli avvisi della protezione civile relativi alla regione ucraina selezionata dall'utente, così da notificargli al volo allarmi aerei, chimici, o di altro tipo. L'app è predisposta per segnalare l'allarme con la suoneria al massimo anche se il telefono dovesse essere in modalità silenziosa.