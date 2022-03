Ucraina: cinque le risoluzioni in Senato, governo favorevole solo a quella unitaria

01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar (Adnkronos) - Sono cinque le risoluzioni presentati in Senato dopo l'intervento del premier Mario Draghi sulla guerra in Ucraina. Il governo, come ha spiegato in aula il sottosegretario all'Ue Enzo Amendola, ha dato parere favorevole solo a quella unitaria (maggioranza, Autonomie, FdI) a prima firma Casini e parere negativo su tutte le altre, quelle a prima firma Nugnes (Misto), Fattori (Misto), Paragone (Italexit) e Crucioli (Alternativa).