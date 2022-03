01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Quando succedono momenti di grandi cambiamenti e contrasti, la reazione è necessaria ma occorre essere attenti affinché la reazione non cambi i nostri valori, altrimenti vince l'avversario" e finisce per avere la meglio "la Storia che vogliamo tenere fuori dal nostro presente". Così il premier Mario Draghi, in Aula al Senato per la replica dopo l'informativa urgente sul conflitto in ucraina.