Ucraina: Errani, 'invio mezzi militari scelta difficile ma tempo pace è adesso'

01 marzo 2022 a

a

a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "L'invio dei mezzi militari è una scelta difficile, che non facciamo a cuor leggero, ha un carattere che non può essere che straordinario e si colloca all'interno di una strategia unitaria dell'Europa che Putin voleva mettere in discussione. È il momento dell'unità sia in Italia e in Europa". ma "l tempo della pace è adesso, il primo obiettivo deve essere il cessate il fuoco e costruire una de-escalation della situazione". Lo affermato il senatore di Leu, Vasco Errani, nella dichiarazione di voto a favore della risoluzione presentata dalla maggioranza e da Fratelli d'Italia sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

"L'altro punto fondante dell'Europa -ha aggiunto- è assicurare che le tragedie del Novecento non si ripetano più, che la guerra non si ripeta più. Bene le risposte immediate, ma occorre anche affrontare le conseguenze di quello che sta succedendo", a partire dall'emergenza umanitaria. Quanto alla questione energetica "non si può tornare indietro sulla transizione ecologica".