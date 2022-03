Ucraina: Alfieri, 'reazione compatta Ue e alleanza atlantica per pace e difesa'

01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “Le decisioni prese sono state sofferte, in una situazione drammatica senza precedenti: l'intervento di Putin è un'aggressione armata in uno stato straniero con un sovvertimento delle regole basilari della comunità internazionale”. Così a Radio immagina Alessandro Alfieri, senatore Pd e capogruppo in commissione Esteri al Senato.

“L'Europa e l'alleanza atlantica non potevano che reagire in maniera unitaria. Putin ha ricompattato tutto il fronte dei paesi dell'alleanza atlantica che negli anni precedenti avevano avuto diverse vedute” ha aggiunto Alfieri spiegando che è stato "indispensabile il rafforzamento dei dispositivi militari al fianco est dei paesi della NATO e le sanzioni sia individuali che commerciali che saranno molto dure”.

“La scelta più delicata – ha concluso –, la cessione di dispositivi militari, avviene nella cornice dell' articolo 11 della Costituzione: la Repubblica ripudia la guerra come strumento di offesa, ma accetta, nell'ambito delle organizzazioni internazionali di cui fa parte, la promozione di azioni per ripristinare la pace”. E relativamente alle Nazioni Unite, nell'articolo 51, si prevede la legittima difesa: unico caso di utilizzo della forza. L'Ucraina ha subito un attacco da una potenza nucleare e deve potersi difendere. In gioco è il futuro delle democrazie liberali, dei nostri valori e dei nostri principi”.