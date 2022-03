Ucraina: Petrocelli vota contro maggioranza, 11 assenti M5S, 7 Lega (2)

01 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Oltre ai componenti del Governo, tra i Cinquestelle risultano in congedo o in missione Pietro Lorefice, Gianluca Castaldi e Francesco Castiello. Assenti Mauro Coltorti, Gianni Girotto, Pasqua L'Abbate, Daniele Pesco, Ruggiero Quarto.

Nella Lega oltre a Siri, assente Clotilde Minasi mentre gli altri cinque senatori non presenti risultano in congedo o in missione, vale a dire Umberto Bossi, Massimo Candura, Gian Marco Centinaio, Antonella Faggi, Roberta Ferrero. Nel Carroccio si è invece astenuto Carlo Doria. Tra gli astenuti anche la ex M5S Barbara Lezzi.

Tra i Gruppi, il Pd fa registrare la percentuale più alta di presenze con il 97,4, seguito da Fdi con il 90,5. Quindi Lega, 88,9; M5S 84,9; Iv 80; Misto 68,6; Fi-Udc 66,7; Autonomie, 62,5.