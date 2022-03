Ucraina: De Petris (Leu), 'Parlamento sostiene governo ma segnala necessità dialogo'

01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar (Adnkronos) - "Non ci sono due tempi distinti, uno per le sanzioni severe e uno per il dialogo. Il negoziato va perseguito subito e strenuamente. Le stesse sanzioni, che abbiamo sostenuto con convinzione a fronte dell'aggressione inaudita e inaccettabile di Putin, sono finalizzate proprio a spingere o costringere la Russia ad abbandonare la strada delle armi e delle bombe per tornare a quella del dialogo". Lo dice la capogruppo di LeU al Senato Loredana De Petris.

"E' molto importante che l'intero Parlamento abbia scelto di sostenere le decisioni dolorose ma necessarie e inevitabili del governo. Ma è altrettanto importante che moltissimi interventi abbiano anche segnalato la necessità di non abbandonare le vie diplomatiche e la ricerca di un cessate il fuoco immediato che è e deve restare il nostro obiettivo essenziale", conclude la De Petris.