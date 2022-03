All'Hard Rock Cafe arriva il Messi Burger

01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Hard Rock Cafe presenta in contemporanea mondiale la novità assoluta del suo menu: il Messi Burger, piatto ispirato dalla leggenda del calcio Lionel Messi, brand ambassador di Hard Rock International per la campagna “Live Greatness" lanciata in occasione del 50° anniversario del marchio. A partire da oggi, questo nuovo hamburger realizzato secondo i gusti e gli ingredienti ideali del campione argentino è disponibile nei cafe italiani di Firenze, Roma e Venezia". Lo scrive la catena di locali in una nota.

"Il Messi Burger si presenta come una rivisitazione del Legendary Steak Burger di Hard Rock con l'aggiunta di dieci ingredienti saporiti scelti dal calciatore. Due succosi burger da carne selezionata pressati e serviti medio-ben cotti uniti a una combinazione vincente per le papille gustative: provolone, chorizo a fette, cipolla rossa caramellata e l'immancabile salsa piccante e affumicata Hard Rock'signature, il tutto servito su due fette di pan brioche tostate, lattuga romana e pomodoro maturo. E per mangiarlo proprio come piace a Messi è possibile aggiungere ai dieci ingredienti un uovo fritto".

“È un onore presentare un nuovo step della nostra partnership con la stella mondiale del calcio Lionel Messi e della campagna Live Greatness con questa sua personale interpretazione del Legendary Steak Burger di Hard Rock Cafe", dichiara Jon Lucas, Coo di Hard Rock International. "Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai fan di Hard Rock e Messi nei cafe italiani per far vivere loro un'esperienza unica e indimenticabile ripercorrendo quelli che sono i gusti scelti dal campione.”