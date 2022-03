01 marzo 2022 a

a

a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Se fossi Salvini non mi avventurerei nell'evocare incontri ufficiali di ex presidenti del consiglio con Vladimir Putin. Non si possono accettare lezioni da chi frequentava l'Hotel Metropol e dichiarava di sentirsi più a casa sua a Mosca che in alcuni Paesi europei”. Così il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli.