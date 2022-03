Manovra: Consulenti del lavoro, ecco circolare su novità imposta di bollo

01 marzo 2022 a

a

a

Roma, 1 mar.(Labitalia) - La legge n. 234/2021 estende al 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica e per le convenzioni relative allo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con la circolare n. 6 del 1 marzo 2022 esamina l'imposta di bollo, tributo disciplinato dal D.P.R. n. 642/1972, alla luce delle recenti modifiche disposte dalla legge di Bilancio 2022.

Nel documento, oltre ad analizzare le modalità di assolvimento dell'imposta ed i soggetti obbligati al pagamento, ci si sofferma anche sulle modalità riguardanti la consultazione e la modifica delle fatture elettroniche soggette al bollo.