Vacanze al mare con i bimbi piccoli: niente panico!

(Adnkronos) - Lecce, 01/03/2022 - Quando si hanno bimbi piccoli, anche una vacanza al mare può sembrare un obiettivo difficile da raggiungere. In effetti, le valigie si moltiplicano e la lista delle cose essenziali altrettanto!

Ma basta un po' di organizzazione e la giusta filosofia, per poter andare incontro all'estate senza ansie inutili.

Il primo passo è scegliere una destinazione che sia kid-friendly. Significa, di fatto, individuare delle località che abbiano caratteristiche funzionali alla presenza dei bambini.

Innanzitutto, è bene che l'hotel o la casa vacanza siano raggiungibili comodamente con un mezzo di trasporto. Le spiagge a cui arrivare solo via mare e i centri storici esclusivamente pedonali è bene rimandarli a quando saranno adolescenti!

Pur volendo realizzare un bagaglio davvero light, non sarà il caso di evitare di portare il passeggino, i cambi, il pupazzo preferito, qualche giacca pesante per la sera e i giochini che serviranno a tenerli super impegnati, sia in spiaggia che durante il viaggio.

La pandemia ha contributo a riaccendere i riflettori su alcune regioni italiane che si distinguono per un sistema di accoglienza particolarmente attento, soprattutto verso le famiglie e le loro esigenze.

Le vacanze in Puglia restano una destinazione kid-friendly per eccellenza. Le sue spiagge comode e sabbiose, così come un sistema alternativo di ville e case disponibili per brevi periodi, la rendono un riferimento evergreen.

Partire per una vacanza al mare con i bimbi può essere stressante, soprattutto se non si tengono in considerazione alcuni aspetti. Il primo, forse il più impattante, è proprio il mezzo di trasporto.

L'aereo, qualora le distanze siano eccessive, resta la soluzione migliore. Ovviamente è bene tener conto della normale tolleranza dei propri figli verso gli spostamenti.

Ad un volo sarebbe bene affiancare l'automobile, ormai i sistemi di noleggio sono diffusi e avanzati, consentendo grande libertà.

Utilizzando un'auto è possibile sistemare giochi, cuscini, copertine e quanto necessario ad un riposino improvviso o al desiderio di relax. Poter evitare di sottostare agli orari dei mezzi pubblici ed alle coincidenze, nel caso in cui si abbia voglia di visitare i dintorni, è di grande aiuto.

Trascorrere un'intera giornata in spiaggia con i bambini non è semplice. Il mare stanca e le ore più calde possono rendere pericolosa l'esposizione continua. Ma, alcuni accorgimenti, possono semplificare la vita anche in vacanza:

Con i bambini qualche piccolo incidente può sempre accadere. Niente di preoccupante, ma i pianti ed i capricci conseguenti possono sempre trasformare un momento felice in una fonte di stress. Sempre utili sono anche le pomate post trauma o post puntura di insetti.

Esistono delle tende da spiaggia molto semplici, che si aprono e si chiudono con un solo movimento. Con i bambini piccoli è molto importante averne una, soprattutto se si ha intenzione di trascorrere una intera giornata al mare o se c'è del vento. Lo spazio interno, ben riparato, diventerà facilmente un lettone comodo dove riposare o giocare senza incorrere in alcun pericolo.

Meglio portarsi dietro sempre delle scarpette di gomma o in tessuto tecnico in caso si capiti su una spiaggia con pietre o scogli. Possono rivelarsi utili anche in caso di una spiaggia piena di alghe, i bambini spesso si sentono a disagio a camminarci su.

Se la nostra meta è un lido ben attrezzato con bar e ristorante non avremo problemi, ma se vi appassionano le spiagge più isolate sarà bene organizzare una piccola borsa frigo.

La fame o la sete sono sempre fonte di capriccio: esistono frullati, succhi e acque aromatizzate pensate per i più piccoli, così come snack che resistono alle alte temperature. Largo spazio a grissini e crackers, oltre che ad acqua abbondante. In tema frutta va considerata la comodità di banane e mele.

Per quanto si possa aver pianificato ogni cosa, quando si viaggia con i bambini ci sarà sempre qualcosa che manca. Ma, in particolare ai genitori, viene in soccorso la capacità di trovare soluzioni alternative.

Affrontare ogni contrattempo con il sorriso resta il modo migliore per raggirare l'ostacolo e, soprattutto, per rendere la vacanza in famiglia un'occasione per stare insieme con meno stress.

È importante lasciar andare la fretta, pazienza se significherà fare meno attività o stare meno tempo in spiaggia. Il beneficio immediato sarà la sensazione di relax che, troppo spesso, latita.

Perle di Puglia è una delle principali agenzie turistiche per le vacanze in Puglia, grazie alla possibilità di prenotare gli alloggi online, a prezzi trasparenti, e alla possibilità di assicurazione viaggi su misura, con garanzia di qualità su ogni singolo immobile presente sul sito web.

