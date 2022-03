Ucraina: la modella Lilly Summers, 'vado a letto con ogni soldato russo che diserta'**

01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - E' proprio vero che in amore e in guerra vale tutto. Ne sembra una dimostrazione la singolare decisione della modella ucraina Lilly Summers, in arte su molti social 'Bad Kitty' (gattina cattiva, ndr), che -nel tentativo di convincere i soldati a desistere dall'avanzata russa- ha lanciato sui social una bizzarra proposta. Secondo quanto riportato dal Daily Star, infatti, la bionda ucraina ha così voluto dare il suo contributo: "Farò sesso personalmente con ogni soldato russo che deporrà le armi a dispetto di Vladimir Putin e cesserà l'aggressione contro l'Ucraina", ha scritto.

Una proposta che, a quanto riportano i media, ha avuto un grande successo, tanto da portare a un 'rilancio' con un vero e proprio 'listino prezzi': "Nuovi prezzi: 1 russo morto = 1 nudo; 1 carro armato distrutto = 1 video; 1 jet abbattuto = farò sesso con te. Nuova guida ai prezzi per la guerra. Lunga vita all'Ucraina".