Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Vorrei ringraziare la Camera soprattutto per la consapevolezza del momento sofferto e della decisione, anch'essa sofferta" di inviare aiuti anche militari a Kiev: "grazie per la compattezza nella condanna dell'orrore". Lo afferma il premier Mario Draghi, intervenendo in replica in Aula alla Camera dopo l'informativa urgente sul conflitto in Ucraina.