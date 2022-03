Ucraina: Draghi, 'crisi ci ha fatto scoprire Ue unita e forte, valori fondamentali sotto attacco'

01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Questa crisi "ha reso l'Europa più unita. Noi ci vedevamo divisi e indifferenti, ci siamo scoperti più uniti, più solidali, più forti". Così il premier Mario Draghi nella replica alla Camera.

"Ma forti non per un disegno di espansione -quelli li lasciamo a chi ha attaccato l'Ucraina- ma forti nella difesa dei valori fondamentali che oggi sono sotto attacco. Per questo la forza dell'Unione Europea è una forza della pace".