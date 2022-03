Made in Italy: da tradizione artigiani di Firenze nasce il Sigaro Toscano Oltrarno

01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar. (Labitalia) - Oltrarno è il sigaro dei quartieri degli artigiani di Firenze, dove il sigaro Toscano nacque casualmente nel lontano 1815 e venne poi commercializzato ufficialmente nel 1818. Dopo più di due secoli Manifatture Sigaro Toscano crea questo nuovo sigaro dal sapore ruvido e autentico che entra a far parte delle edizioni continuative. "Di impatto subito evidente, si lascia scoprire piano piano, riportando alla mente le sapienti mani che da tempo custodiscono i segreti artigiani dell'arte manifatturiera fiorentina", spiega una nota di Manifatture Sigaro Toscano.

Il sigaro è avvolto da una fascia italiana fermentata, proveniente dalla zona della Valtiberina, dal colore scuro e uniforme, mentre al tatto risulta più setoso e ricco di olii. Il ripieno è frutto di una miscela di tabacchi americani, con un inserimento di tabacco proveniente dalla zona di Pontecorvo (FR) selezionato tra le foglie apicali - di impatto più intenso - per ben modulare l'equilibrio nel gusto della fascia. Oltrarno si abbina a vini rossi di media struttura come un Morellino di Scansano ed è perfetto a fine pasto.

“Il sigaro Toscano rappresenta una storia fortemente connessa al territorio. Una storia che abbraccia una tradizione secolare che in Oltrarno trova forma, gusto ed espressione. Il simbolo del saper fare italiano, che unisce l'esperienza tramandata in tante generazioni con lo sguardo sempre rivolto al futuro – dichiara Stefano Mariotti, ad Manifatture Sigaro Toscano-. Un prodotto frutto dell'impegno di tutta la filiera del Kentucky, del mondo agricolo e dell'industria. Oltrarno, è quindi un viaggio alla scoperta dell'atmosfera intensa e dolce della Toscana”. Il sigaro Toscano Oltrarno è affinato almeno 10 mesi in celle a temperatura controllata e, grazie alla sua fascia della Valtiberina, si differenzia dai sigari storici per la sua autentica veracità.