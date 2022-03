Ucraina: Tennis, Itf sospende Russia e Bielorussia da competizioni a squadre

01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “La Federazione Internazionale di Tennis (Itf) condanna l'invasione russa dell'Ucraina e la sua facilitazione da parte della Bielorussia. Oltre alla cancellazione di tutti gli eventi Itf in quei paesi, il Board ha annunciato oggi l'immediata sospensione della Federazione Russa di Tennis (Rtf) e della Federazione Bielorussa di Tennis (Btf) dall'appartenenza all'Itf e dalla partecipazione alla competizione internazionale a squadre Itf fino a nuovo Avviso. L'Itf rimane in stretto contatto con la Federazione ucraina di tennis ed è solidale con il popolo ucraino". Così l'Itf in una nota.