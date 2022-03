Ucraina: Fontana, 'ex Covid hotel per profughi, in contatto con governo per intervento al confine'

01 marzo 2022 a

Milano 1 mar. (Adnkronos) - "Stiamo riattivando alcuni ex alberghi Covid e verranno messi a disposizione delle persone che scappano dall'Ucraina e che si trovano sole in Italia". Lo ha detto a Radio Lombardia il presidente Attilio Fontana, spiegando che ha "deciso di annullare la presentazione delle Olimpiadi a Dubai, perché in questi giorni è importante rimanere in Lombardia per cercare di coordinare gli aiuti per l'Ucraina e soprattutto aiutare le persone che hanno bisogno di venire da noi, per cercare di sottrarsi alla tremenda guerra e creare le condizioni perché possano farlo, quindi è importante essere qui. Le Olimpiadi le presenteremo in un'altra occasione".

L'iniziativa di sostegno all'Ucraina è su più fronti: "Innanzitutto, dalla sera stessa che è iniziata la guerra, con la fondazione Soleterre, stiamo cercando di tutelare dei bambini malati di cancro, che loro già curavano in Ucraina e stiamo cercando di organizzare la possibilità di portarli innanzitutto in Polonia, dove verrebbero ricoverati. E poi quelli che possono essere ulteriormente spostati, li faremmo venire in Lombardia. Abbiamo raggiunto un accordo con l'ospedale di Pavia e con l'Istituto dei tumori di Milano perché possano assisterli: entrambi sono assolutamente d'accordo", ha detto Fontana.

"E infine - ha concluso - siamo in contatto con il governo per cercare di organizzare la realizzazione di un intervento più strutturato sul confine, però questa è una cosa che dovremo vedere e coordinare con il governo, perché sono tante le iniziative e quindi non vogliamo sovrapporci. Abbiamo a disposizione medici e un eventuale ospedale da campo, un treno che potrebbe essere mandato sul confine con l'Ucraina per ricoverare i più gravi".