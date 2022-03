Ucraina: Letta, 'pieno sostegno Pd in nome di democrazia e libertà'

01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Voglio qui esprimere il convinto sostegno dei gruppi Pd all'azione di governo. Un sostegno in nome del cuore del suo intervento, presidente Draghi, in nome di quei principi di democrazia e libertà" che vogliamo dimostrare oggi "che non sono solo parole retoriche ma piene di vita e significato". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, nelle dichiarazioni di voto in aula alla Camera dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sull'Ucraina.