San Siro: Fontana, 'favorevole che resti a Milano'

Milano 1 mar. (Adnkronos) - "Io sono favorevole all'idea che lo stadio rimanga a Milano". Così il presidente della Regione Attilio Fontana ha commentato a Radio Lombardia l'ipotesi che il nuovo stadio di Milan e Inter venga costruito fuori dall'area di San Siro e della città.

"Spero che non sia una notizia vera", ha detto Fontana, precisando: "Io non so nulla, sono cose che mi sfuggono, ma spero che non sia vero, e da tifoso del Milan spero di poterlo continuare ad andare a vedere a San Siro".