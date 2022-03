01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Non vogliamo un'altra Sarajevo, non saremo i caschi blu di Srebrenica che si voltarono dall'altra parte". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, nelle dichiarazioni di voto in aula alla Camera dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sull'Ucraina. "Noi vogliamo una Helsinky 2".