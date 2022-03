Ucraina: da Consiglio regionale Lombardia condanna unanime a invasione 'ingiustificata e illegittima'

01 marzo 2022 a

Milano 1 mar. (Adnkronos) - Condanna dell'invasione russa considerata “ingiustificata e illegittima” e sostegno alle aspirazioni europee dell'Ucraina: sono i principi contenuti nella mozione urgente sulla crisi ucraina approvata oggi dal Consiglio regionale. Il documento, illustrato dal capogruppo del Pd Fabio Pizzul, porta le firme di tutti i capigruppo di maggioranza e minoranza.

La mozione bipartisan impegna la giunta a fornire assistenza umanitaria, finanziaria ed economica alla popolazione ucraina e propone una serie di azioni concrete: innanzitutto, il Consiglio regionale chiede la predisposizione di un programma per l'accoglienza dei profughi ucraini dalle zone di guerra e per favorire i ricongiungimenti dei minori attivando misure a favore delle badanti di nazionalità ucraina, e un piano sanitario urgente per la somministrazione di cure gratuite per tutti i cittadini ucraini che saranno ospitati in Lombardia. Si propone poi di convocare un tavolo con le università lombarde per concordare le modalità per accogliere, in via straordinaria, gli studenti ucraini anche attraverso borse di studio ad hoc; mentre con l'ufficio scolastico regionale si chiede che vengano definiti percorsi per rendere possibile l'inserimento nelle primarie e secondarie degli studenti provenienti dall'Ucraina.

“Il voto unitario del Consiglio regionale – sottolinea in una nota il primo firmatario e capogruppo Pd Fabio Pizzul - è un fatto importante, perché ciò che ora dobbiamo dimostrare, come Lombardia, come Italia e come Europa è la piena e totale compattezza a condanna dell'aggressione a un Paese sovrano e a difesa dei valori irrinunciabili della democrazia e della pace".

“C'è solo una posizione che si può tenere di fronte a questo conflitto ed è una posizione doverosa per cercare di tutelare le vite umane: chiedere alla Russia di ritirarsi immediatamente dal territorio ucraino”, osserva Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone. Per Raffaele Erba, del Movimento 5 Stelle, l'approvazione all'unanimità del testo è "un gesto simbolico che impegna il Consiglio regionale a essere unito di fronte al dramma rappresentato da quella follia che chiamiamo guerra. Sosteniamo l'Ucraina affinché possa costruirsi un futuro nel quale essere punto di contatto fra Europa e Russia, senza compromettere gli equilibri internazionali".

Per quanto riguarda l'impatto negativo della crisi sull'economia italiana, la risoluzione impegna la giunta – in accordo con tutti i soggetti del sistema economico lombardo – a individuare e sviluppare nuovi mercati su cui indirizzare esportazioni e investimenti che in questo momento non possono trovare sbocchi sul mercato russo.

Al governo italiano, invece, il Consiglio regionale chiede di attivarsi per l'immediata cessazione delle operazioni militari e il ritiro delle truppe russe dall'Ucraina, per sostenere in sede europea la sospensione del Patto di stabilità e l'istituzione di un fondo europeo compensativo per gli Stati maggiormente penalizzati dalle sanzioni, prevedendo misure di sostegno alle imprese colpite indirettamente dall'applicazione delle sanzioni. In segno di solidarietà e vicinanza al popolo ucraino anche nelle prossime serate Palazzo Pirelli continuerà ad essere illuminato di giallo blu.