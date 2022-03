Dubber potenzia i ricavi dei fornitori di servizi con Notes by Dubber™

02 marzo 2022 a

BARCELLONA, Spagna e MELBOURNE, Australia, 1 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Mobile World Congress -- Dubber Corporation Limited (ASX: DUB) (Dubber) ha annunciato oggi Notes by Dubber per i fornitori di servizi.

Notes by Dubber si integra perfettamente con le reti mobili e di comunicazione gestite dai fornitori di servizi, oltre ai servizi di comunicazione unificati come Microsoft Teams, Zoom, Google Meet e Cisco Webex. Notes by Dubber apre ai fornitori di servizi un'opportunità di mercato di produttività per miliardi di dollari.

Notes by Dubber è un'applicazione a disposizione dei partner del programma Dubber Foundation a livello globale che può fornire vantaggi significativi in termini di produttività a un'ampia percentuale di clienti aziendali sulle reti del fornitore di servizi. La possibilità di aggiungere una versione di Notes by Dubber ai propri servizi crea opportunità immediate di guadagno, differenziazione e migliore fidelizzazione dei clienti. I clienti possono effettuare l'upgrade con un clic per accedere a funzionalità preziose che aiutano passivamente gli utenti tramite l'intelligenza artificiale (AI) a prendere e condividere appunti e tenere traccia delle azioni, creando una fonte molto interessante e "adesiva" di ricavi ricorrenti.

Dubber ha inoltre presentato una dimostrazione rivoluzionaria che mette in evidenza la potenza della piattaforma di Dubber con Notes by Dubber, in grado di prendere attivamente appunti per le chiamate mobili di un utente e utilizzare le funzionalità specifiche dei dispositivi Samsung per migliorare l'esperienza dell'utente, aumentando la produttività.

"Dall'acquisizione di Notiv abbiamo lavorato sodo per arricchire le funzionalità e rendere Notes by Dubber un'offerta di valore all'interno di qualsiasi rete di fornitori di servizi", ha dichiarato James Slaney, COO, Dubber. "La scalabilità della piattaforma di registrazione e intelligenza artificiale di Dubber ci consente di fornire immediatamente Notes by Dubber a milioni di dispositivi a un prezzo decisamente conveniente per i fornitori di servizi e, attraverso il nostro modello di Foundation Partner, di trasformare quello che è un costo marginale in una potente fonte di reddito."

"A differenza di altre offerte freemium che impongono limiti ai clienti, la nostra versione integrata di Notes by Dubber fornirà valore immediato agli utenti, differenziazione immediata e fidelizzazione dei clienti per i fornitori di servizi. Ciò porterà a nuove fonti di reddito che miglioreranno notevolmente la proposta di valore di un fornitore di servizi con i clienti e, in ultima analisi, potenzieranno significativamente il ricavo medio per utente", ha aggiunto Slaney.

Notes by Dubber è un organizzatore di riunioni e chiamate digitali collaborativo, e notetaker. Offerta SaaS di nuova generazione, acquisisce le conversazioni tra piattaforme di comunicazione unificate e mobili, genera note automatiche, temi, riepiloghi e elementi di azione, oltre a fornire un ambiente di lavoro per la collaborazione prima, durante e dopo le riunioni e le chiamate.

Caratteristiche principali di Notes by Dubber per i fornitori di servizi:

Ulteriori informazioni su Notes by Dubber sono disponibili qui.

Informazioni su Notes by Dubber:

Notes by Dubber (precedentemente Notiv by Dubber) trasforma qualsiasi chiamata, interazione e incontro in azioni intelligenti, converte le attività in flussi di lavoro automatizzati, fornisce riepiloghi approfonditi e consente una collaborazione significativa con modelli curati precostruiti. Dubber Notes è la piattaforma di nuova generazione basata sulla produttività e sull'intelligence, costruita sull'elaborazione del segnale digitale alimentato dall'intelligenza artificiale, sull'elaborazione vocale-testuale, sull'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e su altre tecnologie che consentono di lavorare in modo più intelligente e fornire risultati. Dubber Notes fa parte della suite di prodotti infinitamente scalabili SaaS di Dubber che sprigionano la potenza dell'intelligenza artificiale vocale in tutte le conversazioni aziendali, integrate nelle reti leader mondiali di fornitori di servizi.

Informazioni su Dubber:

Dubber sprigiona il potenziale dei dati voce di qualsiasi chiamata o conversazione. Dubber è il servizio di Unified Call Recording e Voice Intelligence Cloud più scalabile al mondo adottato come infrastruttura core network da diversi vettori di telecomunicazioni leader a livello globale in Nord America, Europa e Asia Pacifico. Dubber consente ai fornitori di servizi di offrire una registrazione della conversazione praticamente da qualsiasi fonte, trasformandoli in approfondimenti arricchiti da intelligenza artificiale per la conformità, i ricavi, l'intelligence su clienti e persone. Dubber è un innovatore dirompente nel settore della registrazione di chiamate da miliardi di dollari. La sua offerta di Software as a Service elimina la necessità di hardware on-premise, applicazioni o storage costoso e limitato.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1700264/Dubber_Logo_Logo.jpg