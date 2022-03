02 marzo 2022 a

a

a

Mosca, 2 mar. (Adnkronos) - I russi che viaggiano all'estero non possono portare fuori dal paese più di 10mila dollari in valuta straniera. E' quanto deciso da un decreto firmato dal presidente russo Vladimir Putin, riferisce l'agenzia stampa Tass. Si tratta, afferma un comunicato del Cremlino, di un provvedimento "per assicurare la stabilità finanziaria della Russia".