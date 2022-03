Ucraina: discorso Stato Unione, Jill Biden abbraccia ambasciatrice ucraina

02 marzo 2022 a

Washington, 2 mar. (Adnkronos) - Prima dell'inizio del discorso sullo Stato dell'Unione, Jill Biden ha abbracciato l'ambasciatrice ucraina negli Usa, Oksana Markarova, ed invitato i membri del Congresso ad alzarsi per la rappresentante diplomatica del Paese sotto attacco da parte della Russia. In segno di solidarietà con Kiev, la first lady indossava un abito azzurro, che è uno dei colori della bandiera ucraina, ed aveva una spilla a forma di girasole, che il fiore simbolo dell'Ucraina.

Markorava era uno degli ospiti invitati dalla first lady a seguire il discorso del presidente seduti accanto a lei nella sua tribuna.