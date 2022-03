Covid: Biden, 'virus non controlla più le nostre vite'

02 marzo 2022 a

Washington, 2 mar. (Adnkronos) - "Il virus non controlla più le nostre vite". E' quanto ha detto Joe Biden nel discorso sullo stato dell'Unione affermando che la lotta al Covid non è conclusa ma è entrata in nuova fase. "Continueremo a combattere il virus come facciamo con altre malattie - ha aggiunto il presidente - e dal momento che il virus muta e si diffonde, dobbiamo stare in guardia".

Pur non dichiarando la vittoria sul Covid, Biden ha rivolto quindi un messaggio di fiducia nella possibilità di ritornare alla normalità, smettendo anche di politicizzare la pandemia. "Usiamo questo momento per ricominciare - ha detto - basta considerare il Covid un argomento divisivo, guardiamolo per quello che è, una terribile malattia".