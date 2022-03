Uno stress investire oggi? Segui YouFinance 2022 e scarica la guida di SoldiExpert al check up del portafoglio

02 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Milano, 2 marzo 2022.Chiunque disponga di un patrimonio netto personale da investire, oggi deve costantemente seguire le evoluzioni dei mercati. Per questo è necessario avere una sufficiente formazione finanziaria sia per evitare brutte soprese sia per interagire in modo consapevole.

E con ciò che sta accadendo nel mondo, è questo il momento giusto per fare una analisi del proprio portafoglio e dei propri obiettivi per capire come investire oggi. Un buon punto dipartenza è seguire YouFinance 2022 e scaricare la guida di SoldiExpert dedicata al check up di portafoglio: Fai un serio Check Up al tuo patrimonio! Hai solo da guadagnare

YOUFINANCE SPIEGA ONLINE COME INVESTIRE OGGI E IN PRESENZA A RIMINI

Giunta alla quinta edizione, rispetto ad altri eventi finanziari dedicati agli investitori YouFinance-organizzato da Traderlink in collaborazione con il gruppo QN (La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino) - si caratterizza per non essere un evento singolo ma un vero e proprio percorso formativo. La prima fase dell'evento, infatti, prevede fino al 12 aprile diversi percorsi per principianti ed esperti, tutti online, che spiegano come investire oggi.

Seguiranno due giornate finali ricche di corsi di finanza didattico-operativi interattivi, in cui quindi i partecipanti potranno interagire con i relatori. Infine, il 22 aprile, il gran finale in presenza a Rimini, presso l'Hotel Savoia, con cinque sale attrezzate per conferenze e seminari. I corsi di finanza vengono tenuti da oltre 40 relatori di comprovata esperienza.

Tra gli appuntamenti dedicati alla formazione finanziaria l'analisi dei punti di forza e di debolezza del proprio portafoglio. Venerdì 18 marzo alle 18:00, Roberta Rossi e Salvatore Gaziano di SoldiExpert SCF consulenza finanziaria indipendente che terranno una sessione in live streaming(a cui è già possibile iscriversi) dal titolo “Fai un serio Check Up al tuo patrimonio! Hai solo da guadagnare”, per aiutare a capire come investire oggi sulla base dei propri obiettivi.

SU COSA INVESTIRE E LE TRE DOMANDE DA FARSI

Oltre al webinar di marzo e agli altri eventi in calendario a YouFinance, la guida di SoldiExpert SCF intitolata Fai un serio Check Up al tuo patrimonio! Hai solo da guadagnare (già disponibile e scaricabile gratuitamente) rappresenta un ulteriore tassello della costruzione di un rapporto di fiducia con gli investitori basato sulla trasparenza e la formazione finanziaria.

La guida è stata realizzata dal team di punta di SoldiExpert SCF composto da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, con la collaborazione di Marco Cini.

Il testo è articolato in tre sezioni:

• la prima è basata sul fondamento principe di qualunque attività consulenziale seria focalizzata sull'analisi di portafoglio: una “scomoda” autoanalisi per capire realmente il proprio profilo di rischio, le proprie competenze e i propri obiettivi; senza questa analisi non si può rispondere alla domanda come investire oggi

• la seconda sezione della guida insiste su come riconoscere un buon consulente, le domande da fargli e le informazioni da pretendere;

• la terza spiega gli elementi del proprio patrimonio personale da monitorare per capire come investire oggi.

Una quindi sintetica, facile da leggere ma completa, che offre risposte chiare alle tre domande fondamentali dell'analisi di portafoglio e investimenti: chi è l'investitore, cosa deve sapere e cosa deve fare.

Su cosa investire oggi? Su un'analisi del proprio portafoglio di ETF o un check del proprio patrimonio personale investito in titoli o per ricevere una seconda opinione del portafoglio fondi.

SOLDIEXPERT SCF

SoldiExpert SCF (società regolarmente iscritta all'Albo OCF) fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi (ovvero slegati da qualsiasi banca e rete e quindi potenzialmente in conflitto d'interessi), è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendenti a livello nazionale. Vanta clienti di ogni tipo e portafoglio (soprattutto privati) in tutta Italia grazie anche a un modello unico basato sulla Rete e sulla tecnologia come la possibilità di collegarsi in video-conferenza con i propri esperti che operano in più parti d'Italia.

La consulenza fornita può riguardare tutto il patrimonio o sola la parte legata agli investimenti finanziari (azioni, obbligazioni, ETF, fondi) o assicurativi (spesso unit linked che di fatto sono investimenti finanziari spesso “travestiti”) e si basa su un'attenta analisi preventiva (tipicamente i risparmiatori che si rivolgono a SoldiExpert SCF partono con un check up ed è possibile richiedere gratuitamente una prima consulenza di 30 minuti) di efficienza del portafoglio detenuto dal cliente in termini di costi e rischi. E il fatto di essere una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente è un punto molto importante per gli investitori poiché SoldiExpert SCF viene remunerata direttamente in modo trasparente dai clienti senza quindi ottenere provvigioni o commissioni sui prodotti consigliati come è tipico dell'industria del risparmio gestito in Italia.

