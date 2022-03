Ucraina: Malpezzi, 'Parlamento rafforza azione Italia e Europa'

02 marzo 2022 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Il voto compatto del Parlamento rispetto a una risoluzione che è stata costruita insieme da tutte le forze politiche rende più forte l'azione del governo e dell'Europa. Proprio la compattezza dell'Europa, che qualcuno non si aspettava, è quello che sta facendo più male a Putin". Lo ha affermato Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato, ospite di 'Agorà' su Raitre.

"La diplomazia -ha aggiunto- va sempre portata avanti ma è necessario anche sostenere con aiuti concreti uno Stato indipendente e sovrano aggredito con un atto militare che sta contemplando bombardamenti anche contro i civili. La democrazia va difesa perché questo significa difendere non solo il popolo ucraino ma anche noi, la libertà, i nostri valori e il mondo che immaginiamo. Sono certa che la risposta compatta, determinata e ferma del mondo occidentale, che procede unito, sia condivisa da tutti. Si tratta di affermare i nostri valori e difendere le nostre società democratiche da chi vorrebbe cambiare l'ordine mondiale in senso autoritario con atti di forza".

"Da questa drammatica vicenda l'Europa può uscire più forte e unita, con ogni Stato che rinuncia a una parte della propria sovranità per rafforzare l'Unione europea. Forse è arrivato il momento di fare questo passo storico costruendo una politica estera, di difesa, migratoria e energetica comune. E probabilmente -ha concluso Malpezzi- questa tragedia potrà rappresentare l'occasione per compiere questo passaggio e in questa prospettiva i sovranisti dovranno dimenticare il sovranismo".