Agricoltura: oggi voto finale Senato su legge su biologico dopo stop a biodinamica

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - È previsto per oggi al Senato, come stabilito dalla Conferenza dei capigruppo, il voto finale sulla proposta di legge contenente disposizioni in materia di tutela, sviluppo, competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Il provvedimento è alla quarta lettura, dopo che la Camera il 22 febbraio scorso ha abolito l'equiparazione tra agricoltura biologica e biodinamica.