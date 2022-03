Cisco e i suoi partner globali realizzano per le imprese la promessa del 5G privato

02 marzo 2022 a

(Barcellona, 2 marzo 2022) - In sintesi

• Cisco Private 5G as-a-Service, un'offerta proposta insieme a vari Managed Service Provider Partner globali, riduce per i clienti enterprise i rischi tecnici, finanziari e operativi connessi alla gestione di reti 5G private aziendali.

• Cisco ha lavorato in stretta collaborazione con due fornitori leader di tecnologie ORAN (Open Radio Access Network) per includere anche ORAN in Cisco Private 5G; la proposta di Airspan e JMA è attualmente in prova presso alcuni clienti.

• Sono in corso numerosi progetti pilota basati su reti 5G private in settori quali istruzione, intrattenimento, manifatturiero, immobiliare e nel settore pubblico.

BARCELLONA, Spagna — Mobile World Congress – 2 marzo 2022

Barcellona, 2 marzo 2022 - Cisco ha comunicato i dettagli della sua strategia di approccio al mercato - insieme ai partner e con un ruolo fondamentale per i Service Provider - per le soluzioni Cisco Private 5G, che porteranno nuovi livelli di produttività nelle imprese grazie all'adozione su scala massiva dell'IoT.

La maggior parte delle aziende sta iniziando a digitalizzarsi e realizzare i vantaggi della digitalizzazione collegando la sua operatività “fisica” con i sistemi informativi e usando analytics, AI, automazione e machine learning per migliorare la produttività e l'efficienza. Esse sono abituate a connettere più persone e cose con il Wi-Fi; ciò che ancora non hanno sperimentato è quello che può fare per loro la potenza di Wi-Fi, 5G e IoT insieme, per connettersi di più e fare di più.

Il potere di trasformare interi settori

Insieme al Wi-Fi, il 5G privato e l'IoT hanno il potenziale per trasformare interi settori e ridefinire il futuro del lavoro ibrido. Cisco vede il 5G privato come un complemento, non una sostituzione, degli investimenti che le aziende hanno fatto in Wi-Fi, trasporto Ethernet e relativi sistemi di gestione. Il 5G privato è destinato a consentire la connettività per una gamma completa di use case: nel settore manifatturiero, nella supply chain, in campus universitari e aziendali, strutture per eventi e intrattenimento, ospedali e altro ancora.

Cisco Private 5G

Le fondamenta di questa soluzione poggiano sulla tecnologia core per la mobility in cui Cisco è leader di settore e sull'offerta IoT – che comprende sensori e gateway IoT, software di gestione dei dispositivi, nonché strumenti di monitoraggio e dashboard. La tecnologia Open Radio Access Network (ORAN) è un componente chiave della soluzione. Cisco sta lavorando in stretta collaborazione con i fornitori di tecnologia ORAN, JMA e Airspan, e sta testando la loro tecnologia, in prova, presso alcuni clienti.

I fattori chiave che differenziano l'offerta Cisco Private 5G for Enterprises sono i seguenti.

• Offerta as-a-Service: dato che è resa disponibile insieme a service provider globali e partner system integrator, questa offerta riduce i rischi tecnici, finanziari e operativi per le reti 5G private delle imprese.

• Complementare al Wi-Fi: Cisco Private 5G si integra con i sistemi aziendali esistenti, comprese le versioni Wi-Fi esistenti e future - Wi-Fi 5/6/6E, rendendo semplice l'operatività.

• Visibilità sulla rete e sui dispositivi: utilizzando un semplice portale di gestione, i team IT aziendali possono mantenere policy e gestione delle identità sia nel Wi-Fi che nel 5G

• Modello di abbonamento pay-as-you-use: Cisco Private 5G è finanziariamente semplice da capire. Con i modelli di consumo pay-as-you-use, i clienti possono risparmiare denaro senza costi di infrastruttura iniziali e aumentare i servizi in base alle loro esigenze.

• Velocizzare i tempi di produttività: le aziende possono evitare al personale IT di dovere acquisire competenze specifiche, progettare e gestire una complessa rete privata di classe carrier.

I principali vantaggi di Cisco Provate 5G per i Managed Service Provider Partner invece sono i seguenti

• Un percorso verso la profittabilità: Cisco riduce il tempo, l'energia e il capitale necessari ai suoi Managed Service Provider Partner di canale, per consentire un percorso più rapido verso la redditività.

• Private Labeling: i Managed Service Provider Partner possono utilizzare il proprio marchio/etichetta privata ed evitare le spese di capitale iniziali e i lunghi cicli di sviluppo delle soluzioni, consumando Cisco Private 5G in abbonamento. Inoltre, possono anche migliorare Cisco Private 5G con le proprie soluzioni a valore aggiunto.

"Cisco ha una strategia wireless che non fa preferenze, riguardo a come consentire si realizzi il futuro del lavoro ibrido. Il 5G deve lavorare con il Wi-Fi e gli ambienti IT esistenti per facilitare la trasformazione digitale", ha dichiarato Jonathan Davidson, Executive Vice President e General Manager, Mass-Scale Infrastructure Group, Cisco. "Le aziende che continuano le loro strategie di digitalizzazione utilizzando IoT, analytics e automazione creeranno significativi vantaggi competitivi in termini di valore, sostenibilità, efficienza e agilità. Lavorare insieme ai nostri Managed Service Provider Partner globali per abilitare questi risultati con Cisco Private 5G è la nostra proposta di valore unico per l'impresa".

Il parere di aziende, Managed Service Provider Partner e analisti

"DISH Wireless è orgogliosa di collaborare con Cisco per portare la connettività intelligente ai clienti enterprise attraverso reti private 5G dedicate. Insieme, abbiamo l'opportunità di portare concreti risultati di business in ogni ambito. Stiamo collaborando attivamente con Cisco su progetti di trasformazione che beneficeranno una varietà di settori tra cui il governo e l'istruzione, e stiamo lavorando per rivoluzionare il modo in cui le imprese possono gestire le proprie reti. DISH sta costruendo la prima rete intelligente 5G™ d'America e stiamo offrendo soluzioni aperte, sicure e personalizzabili. Fare squadra con Cisco è un grande passo e non vediamo l'ora di offrire soluzioni più innovative per le imprese di oggi e oltre".

- Stephen Bye, Chief Commercial Officer, DISH Wireless

"Cisco sta sfatando il mito che le imprese non possono incrociare i flussi Wi-Fi, 5G privato e IoT. Le imprese sono ora molto più vicine alla piena visibilità sui loro ambienti digitali e fisici. Questo apre nuovi e potenti modi per innovare senza compromettere il robusto controllo che le imprese richiedono". - Camille Mendler, Chief Analyst Enterprise Services, Omdia

"Sviluppare soluzioni innovative e personalizzate di rete privata 5G per il mercato enterprise è una grande opportunità per monetizzare i numerosi vantaggi della tecnologia 5G. Airspan è orgogliosa di essere uno dei primi partner Open RAN leader a partecipare alla soluzione Cisco Private 5G e di offrire le nostre soluzioni 5G RAN all'avanguardia, compresi sistemi e software ottimizzati per numerosi casi d'uso aziendali." - Eric Stonestrom, Presidente e CEO, Airspan

"Questa partnership apre un mondo di nuove possibilità per le imprese. Semplicemente scaricando aggiornamenti, la nostra RAN interamente software può funzionare sulla stessa infrastruttura fisica per più di 10 anni - niente più sostituzioni di hardware da cambiare ogni 36 mesi. Ed essendo l'unico sistema al mondo che può ospitare più operatori sulla stessa rete privata, elimina la necessità di costruire reti separate per i nuovi operatori con licenza di banda". - Joe Constantine, Chief Technology & Strategy Officer, JMA

"Il 5G segna una pietra miliare nel networking wireless. Per le organizzazioni, apre molte nuove opportunità per evolvere i loro modelli di business e creare un tipo completamente nuovo di infrastruttura digitale. Vediamo una forte domanda in tutti i tipi di settori, compresi gli impianti di produzione e minerari, la logistica e l'industria automobilistica, così come l'istruzione superiore e il settore sanitario. Come uno dei principali Cisco Global Gold Partner, siamo entusiasti di contribuire a guidare questa evoluzione. Grazie alla nostra profonda esperienza, alla capacità internazionale e alla stretta collaborazione con Cisco, possiamo supportare le aziende nell'integrazione del 5G privato nelle loro reti aziendali". - Bob Bailkoskiis, CEO del gruppo Logicalis.

"NEC Corporation sta lavorando su molteplici iniziative 5G con Cisco. Abbiamo una partnership Global System Integrator Agreement (GSIA) per accelerare l'implementazione di innovative soluzioni di rete di trasporto IP 5G in tutto il mondo. I lavori sono in corso per collegare il Mobile Core di Cisco e la radio di NEC sul 5G Showcase di Cisco a Tokyo, un hub di incubazione di servizi 5G leader nel mondo. Sfruttando le applicazioni di NEC, Cisco e NEC studieranno l'espansione delle prove tecniche tra cui il 5G privato nella produzione, nell'edilizia, nei trasporti e altri." - Yun Suhun, direttore generale, NEC Corporation

Progetti industriali in corso

Cisco sta lavorando insieme ai suoi Managed Service Provider Partner su progetti Private 5G per i clienti di una vasta gamma di settori, tra cui Chaplin, Clair Global, Colt Technology Services, ITOCHU Techno-Solutions Corporation, Madeira Island, Network Rail, Nutrien, Schaeffler Group, Texas A&M University, Toshiba, Virgin Media O2, Zebra Technologies e altri.

Altri dettagli e commenti sui progetti sono disponibili come addendum al comunicato stampa originale, qui: sono ancora sotto attacco

Ulteriori risorse

• https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=2222915

• Cisco Private 5G , Masum Mir, Vice President and General Manager, Mobile, Cable and IoT

Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) è leader tecnologico mondiale che dal 1984 è il motore di Internet. Cisco stimola nuove possibilità re-immaginando le vostre applicazioni, proteggendo i vostri dati, trasformando la vostra infrastruttura e potenziando i vostri team per un futuro globale e inclusivo. Scopri di più su The Network e seguici su Twitter @CiscoItalia. Digitaliani: l'impegno Cisco per la Digitalizzazione del Paese

Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Cisco e/o suoi affiliati in USA e altri paesi. Un elenco dei marchi commerciali Cisco si trova su: Blog: Private 5G Delivered on Your Terms . I marchi di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi detentori. L'uso del termine partner non implica una relazione di partnership tra Cisco e qualsiasi altra azienda.

