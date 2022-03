Carpi – apre uno spazio Penny Market per il territorio Apre giovedì 3 marzo un PENNY Market a Carpi con un'area dedicata all'Emilia-Romagna

02 marzo 2022 a

(Cernusco Sul Naviglio – 2 marzo 2022) - Cernusco Sul Naviglio – 2 marzo 2022 | Apre giovedì 3 marzo a Carpi, in via Carlo Marx 105, un nuovo spazio PENNY Market. Per la realizzazione dello store, il tredicesimo in regione, PENNY ha concluso con successo un significativo intervento di riqualificazione dell'area ex-Molly che, pur mantenendo i fabbricati esistenti ed il loro valore storico per la città, ha permesso di realizzare un moderno e confortevole punto vendita con un'area vendita di circa 900 mq con a disposizione parcheggio di 69 posti auto. L'ex maglificio Molly, completato nel 1961, è stato definito un esempio di razionalismo moderno: da qui il suo interesse storico testimoniale e la volontà di conservarne l'aspetto esterno e le principali caratteristiche architettoniche. In coerenza alla sua promessa di essere vicino e responsabile, PENNY - nella convenzione stipulata con le autorità cittadine - ha previsto la realizzazione di una pista ciclabile, parcheggi pubblici sulle vie limitrofe e ha piantumato numerose alberature; è stato inoltre concordato il comodato d'uso gratuito a favore dell'Amministrazione Comunale di circa 600 metri quadrati del fabbricato, da destinare a sedi culturali, associative, ricreative e istituzionali.

Il nuovo PENNY offre ai propri clienti oltre ai reparti freschissimi di frutta e verdura, pane prodotto da fornitori locali in aggiunta a quello sfornato quotidianamente dal negozio e al pesce fresco. All'interno sono presenti anche i reparti di macelleria e gastronomia servite; si aggiunge inoltre una linea di pasticceria e un'intera vasca dedicata alle specialità dell'Emilia-Romagna. Sostenibilità e territorialità sono al centro dello store. Molta attenzione è riservata all'offerta di prodotti della tradizione locale, con proposte quattordicinali sempre nuove e diversificate accanto a quelle dell'assortimento fisso di tutti i reparti: numerosi prodotti freschissimi sono di provenienza regionale e del territorio, così come tanti articoli dell'assortimento dry provengono da fornitori in ambito regionale. Oltre a circa 2000 referenze tra dry e freschi, il nuovo negozio vanta una scelta selezionata anche nel settore non food. Nel nuovo PENNY Market la shopping experience è all'insegna dell'italianità e del territorio. Il consumatore trova un vasto assortimento di prodotti nazionali, per una spesa volta a valorizzare - con responsabilità - le eccellenze italiane e locali in ambito food e non.

Il format di Penny rivolge grande attenzione alla sostenibilità, adottando tecnologie con basso impatto ambientale in grado di migliorare la percezione dell'ambiente. L'obiettivo di ottenere la massima qualità riducendo i consumi è stato perseguito installando corpi illuminanti a LED con bassi consumi energetici ed alta resa cromatica e banchi frigoriferi con chiusure vetrate in grado di abbattere i consumi e migliorare il comfort climatico lungo il percorso di acquisto. Il nuovo punto vendita utilizzerà l'energia prodotta da un impianto fotovoltaico presente sul tetto ed inoltre per i clienti vi sarà la possibilità di caricare la loro auto elettrica. Queste tecnologie contribuiranno a risparmiare fino a 73.000 kWh annui, traducibili in circa 13 tonnellate equivalenti di petrolio non bruciate ed una mancata emissione di CO2 in atmosfera pari a circa 25 tonnellate

PENNY MARKET

Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 400 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d'Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Market valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L'azienda, con i suoi oltre 4300 dipendenti, di cui donne sono il 70%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell'ambiente. Per ulteriori informazioni: www.pennymarket.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 384.000 dipendenti e ha chiuso il 2020 con un fatturato di oltre 75 miliardi di euro, con quasi 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

