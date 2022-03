Ucraina: Abete, 'assegnazione Euro 2012 a Polonia-Ucraina fu segnale apertura a Est'

02 marzo 2022 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - L'assegnazione degli Europei del 2012 a Polonia e Ucraina fu anche una occasione "per accrescere un rapporto a 360 gradi con l'Europa da parte della federazione ucraina". E' quanto afferma l'ex presidente della Figc, Giancarlo Abete, all'Adnkronos tornando sull'edizione del torneo continentale giocata 10 anni fa nel Paese oggi teatro di guerra dopo l'invasione da parte della Russia.

"Ricordo che ricevemmo un'ottima accoglienza, la finale si giocò proprio a Kiev, la capitale ucraina, purtroppo per l'Italia la partita con la Spagna non andò bene. I sentimenti oggi sono di grande tristezza, preoccupazione e angoscia, da cittadino prima ancora che da dirigente sportivo, per quanto sta accadendo", prosegue Abete.

Una assegnazione degli Europei a cui aveva concorso anche l'Italia a cui era stato preferito il tandem Polonia-Ucraina. "Io ero appena diventato presidente, all'epoca scontavamo una situazione di difficoltà a pochi mesi da calciopoli".