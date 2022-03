Sommet Education lancia nuovi programmi di alta formazione per professionisti presso Les Roches e Glion Institute of Higher Education

02 marzo 2022 a

LOSANNA, Svizzera, 2 marzo 2022 /PRNewswire/ -- In linea con il suo obiettivo di implementare costantemente programmi educativi su misura che tengano conto della rapida evoluzione del settore dell'ospitalità, Sommet Education ha progettato un portfolio di programmi di alta formazione (Executive Programs) offerti dalle sue due istituzioni di prim'ordine: Les Roches Global Hospitality Education e Glion Institute of Higher Education.

Il continuo sviluppo delle capacità e delle conoscenze individuali è diventato indispensabile per distinguersi professionalmente e rappresenta attualmente il principale fattore determinante dell'occupazione. Per i datori di lavoro, garantire la formazione dei dipendenti con un alto potenziale e guidarli verso posizioni di leadership è un fattore chiave per attirare e trattenere i talenti.

Per i professionisti ambiziosi che hanno già un occupazione ma che sono desiderosi di apprendere insieme a un gruppo internazionale di alto livello che intende potenziare le proprie competenze e accelerare la propria carriera, Sommet Education offre ora tre nuovi programmi: l'Executive Master in International Hotel Management di Les Roches, presso in campus di Marbella in Spagna; il nuovo Executive MBA in Global Hospitality Management di Les Roches, presso il campus di Crans-Montana e il nuovo Executive Master in Luxury Management & Guest Experience di Glion.

Pierre Ihmle, Chief Academic Officer di Sommet Education, ha affermato: "La rapida evoluzione nel settore dell'ospitalità e l'elevata richiesta di qualifiche sono fattori che hanno ulteriormente confermato che il personale in generale, e anche i professionisti con una comprovata esperienza, devono costantemente sviluppare le loro competenze per crescere e avere successo professionalmente. Questi tre densi Executive Programs garantiscono ai professionisti un rapido ed efficiente ritorno sulla loro carriera e allo stesso tempo mantenere le loro attuali posizioni lavorative".

Questi programmi di apprendimento a distanza, della durata che va dai 9 a 12 mesi, sono suddivisi in diversi moduli, i quali consentono ai partecipanti di studiare senza interrompere la propria carriera e bilanciare l'attività professionale, che può essere spesso frenetica, con un apprendimento di qualità.

Inoltre, grazie alla possibilità di svolgere anche una parte del corso presso i campus, i partecipanti avranno la possibilità di ampliare i propri orizzonti attraverso visite del campus, dietro le quinte di brand prestigiosi e operatori innovativi di destinazioni all'avanguardia come Svizzera, Londra, Spagna e Dubai. Gli obiettivi chiave di questi programmi includono il networking e il legame con esperti e colleghi.

Gli Executive Programs sono tenuti da figure istituzionali delle facoltà, da professionisti senior ed esperti riconosciuti nei diversi settori prescelti. Ricchi di contenuti aziendali e gestionali di alto livello, tra cui finanza, strategia e sostenibilità, i programmi si concludono con un progetto "Capstone" riguardante il settore dell'ospitalità, che sfida i partecipanti a trovare soluzioni in un contesto reale.

I partecipanti potranno anche beneficiare di un coaching personalizzato da parte di una importante società di consulenza leader nella ricerca di dirigenti. Le sessioni saranno focalizzate sui singoli progetti e il branding, consentendo così ai partecipanti di fare il passo successivo nella loro carriera professionale.

Questi programmi forniranno ai partecipanti le competenze, le conoscenze e la rete necessarie per competere per le posizioni più esigenti in un mercato mondiale dove il settore dell'ospitalità è in rapida evoluzione.

About Sommet Education

Sommet Education Education Sommet Education è il gruppo leader mondiale nella formazione in hospitality management. La rete globale di prestigiose istituzioni comprende le scuole di hospitality business di origine svizzera, Glion Institute of Higher Education e Les Roches, insieme alla scuola di arte culinaria e pasticceria École Ducasse. Nell'aprile 2021 Sommet Education ha acquisito Invictus Education Group, istituto sudafricano leader nella formazione, aggiungendo così quattro nuove scuole al suo portfolio: International Hotel School; IHS Gaming, Istituto dedicato all'industria dei casinò; SAE, istituto volto alla formazione multimediale ed infine Summit, specializzato nella formazione BTB e nella consulenza aziendale. Nel 2021, Sommet Education si espande anche in India attraverso la partecipazione di una quota maggioranza nella Indian School of Hospitality (ISH) con un campus a Gurugram (Delhi NCR). Complessivamente questi istituti offrono 400 programmi laurea, master e corsi di specializzazione a 9.000 studenti nei campus provenienti da oltre 100 nazioni e 10.000 iscritti. L'insegnamento è distribuito in quattro continenti con 18 campus, nonché attraverso piattaforme di apprendimento remoto all'avanguardia. Le scuole hanno una rete di 60.000 ex alunni influenti nel settore dell'ospitalità e non solo. Sommet Education è l'unico gruppo specializzato in formazione nel settore dell'hospitality management che vanta due istituti classificati nei primi quattro posti della classifica delle migliori scuole di Hospitality e per la loro reputazione tra i datori di lavoro. (QS World University Rankings 2021).

www.sommet-education.com

