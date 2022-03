Ucraina: Vaccari, 'dal Pd medicinali, beni e fondi, Circoli aperti per accoglienza profughi'

02 marzo 2022 a

a

a

Roma, 2 mar (Adnkronos) - "Putin non è la Russia e la Russia non è Putin. Il Pd da subito ha preso posizione a fianco del popolo ucraino e in opposizione alla Russia, e da subito ha messo in piedi iniziative di sostegno per aiutarli". Lo ha detto il responsabile Organizzazione del Pd Stefano Vaccari ai microfoni di radio Immagina, a proposito delle iniziative portate avanti dal Partito democratico in questa fase di emergenza.

"Il Pd non ha mai smesso di fare riunioni, incontri, anche on line, e dibattiti sul territorio perché è necessario coinvolgere una platea larga e discutere apertamente di quello che sta succedendo -ha spiegato il dirigente dem-. Ma è anche il momento di agire e lo stiamo facendo inviando oltre 3mila bandiere della pace alle nostre federazioni, sostenendo le manifestazioni spontanee e nella raccolta dei beni di prima necessità e medicinali già partite sui territori in collaborazione con le associazioni locali".

"A livello nazionale invece -ha proseguito Vaccari- sosteniamo l'Sms solidale 45525, la campagna di Unicef, Unhcr e Croce Rossa per l'assistenza nei territori di guerra e nei Paesi limitrofi le iniziative promosse dalla Comunità di Sant'Egidio, e quelle di Soleterre Onlus".

(Adnkronos) - A proposito dell'emergenza profughi, "la maggior parte sono bambini e donne: a loro dobbiamo garantire non solo un posto dove dormire ma anche una vita dignitosa e il più possibile normale. Stiamo verificando la possibilità di mettere a disposizione anche alcuni nostri circoli in collaborazione con le associazioni e il volontariato locale", ha detto Vaccari.