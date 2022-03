Ucraina: Kiev chiede a Oracle e Sap di interrompere rapporti con Russia

02 marzo 2022 a

Kiev, 2 mar. (Adnkronos) - Kiev chiede al gruppo tedesco che opera nel settore dei software Sap e al colosso informatico Usa Oracle di interrompere i rapporti commerciali con la Russia. Il ministro della Trasformazione digitale dell'Ucraina Mykhailo Fedorov ha infatti inviato una lettera alle due aziende per chiedere loro "di porre fine a qualsiasi relazione e di interrompere le attività commerciali in e con la Federazione Russa".

A Oracle il ministro chiede in particolare "di interrompere la fornitura di supporto per la manutenzione e gli aggiornamenti software per i prodotti Oracle fino alla risoluzione del conflitto e al ripristino dell'ordine".