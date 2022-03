Ucraina: Roscosmos, per lancio venerdì satelliti OneWeb Londra si ritiri da progetto

02 marzo 2022 a

a

a

Mosca, 2 mar. (Adnkronos) - L'agenzia spaziale Russia Roscosmos non effettuerà il lancio previsto venerdì di 36 satelliti internet OneWeb se il Governo britannico non uscirà dal capitale de la società e se sarà garantito che i satelliti non saranno utilizzati per scopi militari. "A causa della posizione ostile del Regno Unito nei confronti della Russia, una delle condizioni per il lancio della navicella spaziale OneWeb il 5 marzo è il ritiro del governo britannico dagli azionisti di OneWeb", sottolinea Roscosmos.

Roskosmos, ha spiegato il direttore generale di Roscosmos, Dmitry Rogozin, "ha avvertito OneWeb che se non fornisce una garanzia che i suoi satelliti non saranno utilizzati per scopi militari entro le 21.30 ora di Mosca del 4 marzo, il razzo Soyuz-2.1b non sarà lanciato".