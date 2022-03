Open Arms: Palermo, venerdì al processo Salvini il comandante della nave Marc Creus

02 marzo 2022 a

a

a

Palermo, 2 mar. (Adnkronos) - Il Comandante della nave Open Arms, lo spagnolo Marc Regis Creus, sarà, venerdì mattina, tra i testimoni del processo a carico dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. Sempre venerdì saranno sentiti, all'aula bunker del carcere Ucciardone, altri sei testi: il direttore sanitario dell'Ospedale di Licata, Vincenzo Asaro; la psicologa Cristina Camilleri, Alessandro Dibenedetto, psicologo di Emergency, Katia Valeria Di Natale, medico Cisom; l'ex Prefetto di Agrigento Dario Caputo e la Questore di Agrigento Rosa Maria Iraci. Matteo Salvini, che ha annunciato la sua presenza in aula, è accusato di sequestro di persona per aver ritardato nell'agosto del 2019 l'attracco in un porto della nave della Ong spagnola carica di migranti salvati nel Mediterraneo.