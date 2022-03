Ricerca: erbe aromatiche Aism per aiutare donne con sclerosi multipla

02 marzo 2022 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute)() - "Non fermiamo la ricerca perché vorrei continuare a sperare. Vorrei che un giorno si potesse dire: c'è la cura” lo chiede Chiara, giovane mamma con sclerosi multipla. Lo chiede in occasione della Festa della Donna perché la sclerosi multipla colpisce prevalentemente le donne con un rapporto di 2 a 3 rispetto agli uomini. L'Associazione italiana Sclerosi Multipla (Aism) distribuirà piante di erbe aromatiche, a fronte di una donazione di 10 euro, per aiutare la ricerca ma soprattutto per potenziare i servizi dedicati alle donne con sclerosi multipla. I volontari di Aism accoglieranno la cittadinanza nei punti di solidarietà distribuiti nelle principali piazze italiane sabato 5 e domenica 6 marzo e ancora martedì l'8 marzo per la Festa della Donna.

Già da ora - si legge in una nota - è possibile prenotare la propria confezione di erbe aromatiche contattando la sezione provinciale della propria città (il cui elenco è consultabile su http://www.aism.it/aromatiche oppure chiamando direttamente la sezione provinciale Aism del proprio territorio). Sia con la prenotazione che nelle piazze ognuno potrà ricevere il kit con un mix di due piante di erbe aromatiche profumate: si va dal timo aromatizzato anche al limone, alla maggiorana, rosmarino, salvia e origano, colori e aromi con cui abbellire gli ambienti domestici o insaporire i piatti in cucina ma soprattutto portano il profumo della solidarietà.

Le persone con sclerosi multipla - ricorda l'Aism in una nota - sono state colpite due volte dalla crisi sanitaria e sociale scatenata dal coronavirus: a causa della fragilità del sistema immunitario, devono adottare ancora più cautela. Con i fondi raccolti con le erbe aromatiche, Aism potrà garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto alla persona ma soprattutto serviranno a non fermare la ricerca scientifica. Anche gli 'Angeli in moto' offriranno il loro supporto in occasione dell'evento per consegnare a casa aromatici kit a chi ne farà richiesta tramite la sezione Aism di pertinenza.

Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla - ricorda Aism - è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone colpite è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini e in Italia sono 130mila le persone che ne soffrono, 3.600 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone.

Per conoscere meglio la malattia Aism ha lanciato la campagna l''Apparenza inganna' (www.apparenzainganna.aism.it), con l'obiettivo di sensibilizzare e fornire una corretta informazione sulla sclerosi multipla e sull'impatto che la malattia ha sulle persone che ne soffrono. Una campagna digital a partire dai canali social di Aism, oltre a prevedere una campagna di influencer e di testimonial per rendere #apparenzainganna sempre più virale. A sostegno della campagna anche il numero solidale Aism 45512, per finanziare i servizi sul territorio erogati dalle 98 sezioni a sostegno delle persone con sclerosi multipla. Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare personale WindTre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb, e Tiscali, di 5 euro da chiamata da rete fissa Twt, Convergenze e PosteMobile.

Molti chef sosterranno 'Le erbe aromatiche': al fianco di Aism la madrina Antonella Ferrari, attrice, scrittrice e donna con Sclerosi multipla, il ballerino Ivan Cottini. Con loro gli ambasciatori Francesca Romana Barberini, conduttrice radio, Tv e Food Ambassador, gli chef Alessandro Dentone, Emanuele Mancuso e Roberto Valbuzzi e tutti gli amici che promuovono l'iniziativa attraverso i loro canali social tra cui: Elena Ballerini, Jill Cooper, Aurora Cortopassi, Annalisa Flori, Pietro Giunti, Eleonora Laurito, Elena Linari, Paola Marella, Josephyne Mary Murena, Ester Pantano, Nando Paone, Marisa Passera, Paolo Sottocorona, Barbara Tabita, Maurizio Tommasini, Gaia Tortora, Vic, Gianluca Zambrotta. All'interno dei kit delle 'Erbe aromatiche' - conclude la nota - ci sarà una cartolina informativa con un QRCode attraverso cui scoprire preziosi consigli e idee sfiziose su come utilizzare le erbe aromatiche, non solo in cucina grazie a Massimo Bagnato, Francesca Romana Barberini, Cecilia Biancalana, Andrea Carlini, Alessandro Dentone, Antonella Ferrari, Andrea Filocamo, Daniele Frontoni, Francesca Nerozzi e Rattiflora.