HARD ROCK CAFE LANCIA IL SUO NUOVO HAMBURGER ISPIRATO AL TESTIMONIAL DEL MARCHIO LIONEL MESSI

Il Messi Burger è ora disponibile presso gli Hard Rock Cafe di tutto il mondo

HOLLYWOOD, Florida, 2 marzo 2022/PRNewswire/-- Hard Rock Cafe annuncia il lancio globale del suo nuovissimo piatto, il Messi Burger, ultima novità della campagna "LIVE GREATNESS" di Hard Rock International in collaborazione con la leggenda del calcio mondiale Lionel Messi. A partire da oggi i fan potranno ordinare questo delizioso hamburger, ideato dallo stesso Messi, presso gli Hard Rock Cafe di tutto il mondo.

Nell'ambito della collaborazione in corso tra Hard Rock International e Lionel Messi, Hard Rock Cafe è orgoglioso di presentare un burger che porta il nome della leggenda del calcio che lo ha ispirato e che rende omaggio agli ingredienti ideali scelti da Messi.

Il Messi Burger è composto da dieci ingredienti gustosissimi che reinterpretano e rivoluzionano il leggendario Steak Burger dell'Hard Rock. Assaporando il burger, i fan di Messi e dell'Hard Rock, troveranno un gustoso doppio strato di svizzere di manzo pregiato, insaporite e scottate alla perfezione. Punteggio massimo a livello di papille gustative grazie alla combinazione vincente di guarnizioni: provolone, chorizo a fette, cipolla rossa caramellata e la salsa piccante e affumicata firmata Hard Rock, serviti su un pan brioche tostato con lattuga romana tagliata e fette di pomodoro maturo. Come suggerito da MESSI, la ricetta può essere completata con l'aggiunta di un uovo fritto extra.

"È un onore sviluppare ulteriormente la nostra partnership con Lionel Messi, star del calcio di fama mondiale, e la campagna LIVE GREATNESS grazie alla sua personale rielaborazione del leggendario Steak Burger dell'Hard Rock Cafe", ha dichiarato Jon Lucas, COO di Hard Rock International. "Siamo entusiasti di accogliere sul nostro campo di gioco i fan dell'Hard Rock e di Messi, proponendo loro un hamburger ispirato ai gusti di Messi, per un'esperienza unica e indimenticabile."

Hard Rock Cafe è un marchio del settore ricettivo riconosciuto a livello internazionale che gestisce caffè in tutto il mondo, accogliendo ogni anno milioni di ospiti. Il primo Hard Rock Cafe aprì a Londra nel 1971. Da qui il marchio si è ampliato fino a grandi città come New York City, Los Angeles, Chicago, Miami, Parigi, Sydney e molte altre ancora. Hard Rock Cafe offre un'esperienza culinaria esclusiva impegnandosi a proporre ingredienti freschi e di alta qualità. Per soddisfare il palato in continua evoluzione del consumatore, Hard Rock aggiorna costantemente il proprio menu con offerte a tempo limitato, tra cui abbinamenti di hamburger, cocktail innovativi e molto altro.

Per ulteriori informazioni sull'Hard Rock Cafe, visitare il sito web https://www.hardrockcafe.com. Per ulteriori informazioni su Hard Rock International, visitare il sito web https://www.hardrock.com.

Informazioni su LIVE GREATNESS Nel 2021, Messi ha collaborato con Hard Rock alla campagna LIVE GREATNESS, un'iniziativa fondata sull'attenzione ai fan che ha caratterizzato Hard Rock sin dall'apertura del suo primo Cafe a Londra nel 1971, con l'obiettivo di ispirare i fan invitandoli a unirsi nel nome dell'amore per l'iconico marchio di intrattenimento e ricettività.

La collaborazione rende omaggio alle radici di Hard Rock, proprio come le famose T-shirt del marchio create in occasione della sponsorizzazione di Hard Rock Cafe London a una squadra di calcio locale negli anni '70. Hard Rock e Messi hanno collaborato al lancio di una nuova collezione di merchandise, caratterizzata da alcuni simboli iconici di Messi come il numero 10, il leone e il suo logo.

Dettagli su LIVE GREATNESS sono disponibili qui, e ulteriori risorse sulla partnership dell'Hard Rock con Messi sono reperibili qui. Tutti i prodotti della collaborazione tra Hard Rock e Lionel Messie sono disponibili nei negozi e online.

Informazioni su Hard Rock®: Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello globale con 253 sedi in 68 Paesi, tra cui hotel, casinò, Rock Shops®, locali per spettacoli dal vivo e caffè di proprietà/in licenza o in gestione. Nel 2020 HRI ha inoltre lanciato una joint venture denominata Hard Rock Digital, una piattaforma online di scommesse sportive e giochi su internet. Iniziata con la chitarra di Eric Clapton, Hard Rock possiede la più grande e preziosa collezione al mondo di cimeli musicali autentici, composta da oltre 86.000 pezzi, esposti nelle sue sedi in tutto il mondo. Nel 2021, Hard Rock è stato premiato della rivista Forbes come uno dei migliori datori di lavoro per la diversità, miglior datore di lavoro per le donne e miglior datore di lavoro nel settore dei viaggi e del tempo libero, del gaming e dell'intrattenimento. Hard Rock è stata anche scelta come una delle società statunitensi meglio gestite da Deloitte Private e dal Wall Street Journal e nominata come marchio di hotel con le migliori performance da uno studio di J.D. Power sulla soddisfazione degli ospiti degli hotel del Nord America per il terzo anno consecutivo nel 2021. Il marchio è di proprietà della società madre di HRI, The Seminole Tribe of Florida. Per ulteriori informazioni su Hard Rock International, visitare il sito web www.hardrock.com o shop.hardrock.com.

