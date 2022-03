Ucraina: Boschi, 'rafforzare rete accoglienza e cambiare regole Dublino'

02 marzo 2022 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Quello del popolo ucraino si prospetta come un esodo storico, con milioni di profughi. L'Unione Europea ha giustamente aperto le braccia per accoglierli e l'Italia ha assicurato economicamente il soccorso per queste persone in fuga dalla guerra. Ma siamo pronti a questa emergenza?". Così Maria Elena Boschi, capogruppo Leu alla Camera, su Fb.

"Con oltre 100 mila arrivi al giorno, dobbiamo rafforzare la rete di accoglienza su ampia scala, in primis con i Comuni e le Regioni e con lo straordinario mondo del terzo settore che è già in prima linea. E se si è risvegliata la solidarietà di paesi come Polonia e Ungheria, che un tempo si rifiutavano di accogliere le persone provenienti dall'Africa, allora è arrivato il momento di cambiare le regole di Dublino. Per tutti. Accogliamo chi è in difficoltà e facciamolo in maniera organizzata, senza profughi di serie A o di serie B, senza lasciare indietro nessuno".