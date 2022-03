Fisco: Pd, 'su catasto disponibili a confronto, ma no a logica bandierine'**

02 marzo 2022 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Il Partito democratico è disponibile al confronto di merito sull'articolo 6 della legge delega sul fisco. Sempre che le forze politiche che hanno sottoscritto l'emendamento soppressivo lo ritirino. E mi rivolgo soprattutto a chi in consiglio dei ministri ha votato in favore della legge delega". Così il capogruppo Pd in commissione Finanze, Gian Mario Fragomeli.

"Anche perché la sottosegretaria Maria Cecilia Guerra in commissione non parlava certamente a titolo personale, ma riportava il parere del Governo. Del resto, il documento politico presentato dalle forze parlamentari in larga misura ha già trovato accoglienza nella legge delega. Il Parlamento è stato ascoltato e molte proposte sono state inserite".

"Non si può ora ridurre tutta la riforma al tema del catasto. Noi vogliamo discutere di riduzione delle imposte, semplificazione delle norme, contrasto all'evasione fiscale, tutte indicazioni che ci giungono anche dall'Unione europea. Il Pd, dunque, resta disponibile al confronto a tutto campo, ma diciamo convintamente no alla logica delle bandierine”.