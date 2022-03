Ucraina: Cna Lombardia, per imprese a rischio 2 mld di esportazioni

02 marzo 2022 a

Milano, 2 mar. (Adnkronos) - Con la guerra in Ucraina sono a rischio 2 miliardi di euro di esportazioni delle imprese della Lombardia verso Kiev e Mosca. E' la stima di Cna Lombardia, la confederazione dell'artigianato e della piccola e media impresa, che sottolinea che l'export della Lombardia verso la Federazione russa pesa per almeno 2 miliardi di euro. Mobili, meccanica e moda, mezzi di trasporto, ma anche beni alimentari. “E' uno tsunami che ci investe proprio quando speravamo in un quadro finalmente più sereno nella lenta uscita dall'emergenza Covid–19”, commenta il presidente di Cna Lombardia, Giovanni Bozzini.

La nuova tempesta "non riguarda soltanto il commercio di beni, ma anche la voce sempre più rilevante dei servizi alla persona. Pensiamo a quanto personale dedicato a questa voce in Italia sia di provenienza ucraina: la comunità ucraina in Italia assomma 236 mila persone, per quasi l'80% donne, e 55 mila persone vivono in Lombardia", sottolinea.

Il turismo russo in Italia, spiega la delegata al turismo di Cna Lombardia, la vicepresidente regionale Eleonora Rigotti, “è aumentato di quasi il 40% in 10 anni. Milano e i Laghi di Garda, Como e Maggiore sono mete al top nella scala delle preferenze dei turisti russi, con uno scontrino medio tra gli 800 e i mille euro".