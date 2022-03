Donne: Fedeli (Pd), 'al Senato ddl per sostegno imprenditoria femminile'

02 marzo 2022 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "La promozione e il sostegno all'imprenditoria femminile è uno degli obiettivi e impegni inclusi nel Pnrr nell'ottica di una forte incentivazione del fondamentale contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. Ecco perché ritengo particolarmente importante il disegno di legge a prima firma D'Arienzo, che ho sottoscritto con convinzione, che prevede la delega al governo per apportare modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna in materia al fine di ampliare la platea di imprese a prevalente partecipazione o condizione femminile che hanno accesso a bonus, sgravi e incentivi”. Così la senatrice Pd Valeria Fedeli.

“Attraverso questo provvedimento si punta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità nell'attività economica e imprenditoriale, il suo stesso sviluppo, la formazione nonché l'accesso al credito in modo da favorire e sostenere sempre di più la presenza di imprese a prevalente partecipazione femminile con una specifica attenzione a quelle in grado di sviluppare maggiore innovazione. Ma c'è anche, relativamente al codice civile, il riconoscimento e la definizione formale della figura e dello status di imprenditrice e l'istituzione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un'apposita sezione speciale nel registro delle imprese".

"Così si intende anche sostenere l'avvio di nuove attività, programmi di formazione e orientamento, di trasformazione tecnologica e digitale e l'istituzione di un Comitato nazionale per l'imprenditoria femminile per il supporto ad azioni mirate in questo senso. Un intervento di sistema, pienamente coerente con la visione di ripartenza e sviluppo sostenibile, innovativo e paritario che innerva il Pnrr e la sua concreta attuazione e che per questo mi auguro sia sostenuto trasversalmente e possa arrivare in tempi brevi a essere discusso e approvato”.