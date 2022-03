Rugby: Sei Nazioni, convocato in nazionale Manfredi Albanese per il raduno di Roma

02 marzo 2022 a

a

a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile guidato da Kieran Crowley ha convocato per il raduno di Roma, in preparazione delle ultime due gare del Guinness Sei Nazioni 2022, Manfredi Albanese. Il mediano di mischia in forza al Calvisano si unirà alla squadra a partire da giovedì 3 marzo, giorno in cui inizierà il raduno verso le partite contro Scozia e Galles -entrambe programmate alle 15.15 italiane- in calendario rispettivamente sabato 12 marzo allo Stadio Olimpico di Roma e sabato 19 marzo al Principality Stadium di Cardiff con diretta prevista su Sky Sport Arena e in chiaro su Tv8. Manfredi Albanese sostituirà Stephen Varney: ulteriori esami strumentali hanno evidenziato problemi alla coscia destra del giocatore in forza al Gloucester che non sarà a disposizione dello staff azzurro in preparazione del match contro la Scozia.