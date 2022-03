02 marzo 2022 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "L'assemblea generale Onu ha approvato la risoluzione che chiede alla Russia di fermare la guerra in Ucraina e di ritirare immediatamente le truppe. 141 Stati membri hanno votato in sostegno del popolo ucraino. Un voto storico per la democrazia e la libertà". Lo scrive in un tweet la Simona Malpezzi, presidente dei senatori dem.