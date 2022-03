Fisco: Franco, 'per intermediari rischio perdita da falsi bonus edilizi acquisiti'**

02 marzo 2022 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - ''L'esito delle frodi e il potenziale danno per l'erario derivante'' dai falsi crediti d'imposta ''ha assunto dimensioni estremamente rilevanti. L'onere oltre che per i contribuenti, potrebbe essere significativo anche per gli intermediari che hanno acquisito crediti falsi, di cui potrebbero non riuscire mai a fruire''. Lo afferma il ministero dell'Economia, Daniele Franco, nel corso dell'informativa sulla cessione dei bonus edilizi che si svolge alla Camera.